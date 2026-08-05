Роспотребнадзор: новый пик активности клещей наступит в России в конце августа

Пик высокой активности клещей наступит в России в конце августа — начале сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В сообщении, текст которого приводит РИА Новости, содержится призыв к гражданам соблюдать меры личной профилактики.
«Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей…» — предупредили в ведомстве.
Ранее врач Даниил Щепеляев в беседе с RT заявил, что после укуса клеща у человека может развиться аллергия на мясо.
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