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В Красноярском крае утверждён новый порядок действий предприятий в периоды неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь контроль за выбросами станет строже, а сроки отчётности — жёстче.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь контроль за выбросами станет строже, а сроки отчётности — жёстче.

Документ актуализирован по новым федеральным требованиям, которые вступили в силу с 1 марта 2026 года.

«Новый порядок чётко регламентирует, как предприятия должны действовать в периоды НМУ. Мы усиливаем контроль, сокращаем время реагирования и делаем систему более прозрачной. Это позволит оперативнее снижать выбросы в периоды безветрия и улучшать качество воздуха в городах края», — подчеркнула первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.

После получения прогноза НМУ от Среднесибирского УГМС Минэкологии края в течение рабочего дня информирует предприятия через систему «Платформа НМУ». Компании обязаны немедленно приступить к снижению выбросов. Отчётность о выполненных мероприятиях направляется в ведомство до 10-го числа месяца, следующего за месяцем объявления режима.

Информацию о нарушениях будут незамедлительно передавать в прокуратуру Красноярского края.

Работа по улучшению качества атмосферного воздуха в крае проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».

Полный текст документа доступен на официальном портале Правительства Красноярского края.