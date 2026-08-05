В Красноярском крае утверждён новый порядок действий предприятий в периоды неблагоприятных метеоусловий

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Теперь контроль за выбросами станет строже, а сроки отчётности — жёстче.
Документ актуализирован по новым федеральным требованиям, которые вступили в силу с 1 марта 2026 года.
«Новый порядок чётко регламентирует, как предприятия должны действовать в периоды НМУ. Мы усиливаем контроль, сокращаем время реагирования и делаем систему более прозрачной. Это позволит оперативнее снижать выбросы в периоды безветрия и улучшать качество воздуха в городах края», — подчеркнула первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк.
После получения прогноза НМУ от Среднесибирского УГМС Минэкологии края в течение рабочего дня информирует предприятия через систему «Платформа НМУ». Компании обязаны немедленно приступить к снижению выбросов. Отчётность о выполненных мероприятиях направляется в ведомство до 10-го числа месяца, следующего за месяцем объявления режима.
Информацию о нарушениях будут незамедлительно передавать в прокуратуру Красноярского края.
Работа по улучшению качества атмосферного воздуха в крае проводится в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие».
Полный текст документа доступен на официальном портале Правительства Красноярского края.