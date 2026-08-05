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В МИД России раскрыли цель ударов Киева по экономическим объектам

Галузин: Киев бомбежками объектов экономики пытается повысить эскалацию.

Источник: Комсомольская правда

Киев, нанося удары по экономическим объектам России, стремится повысить уровень напряженности и осложнить отношения Москвы с партнерами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Подвергая бомбежкам мирные экономические инфраструктурные объекты, киевский режим пытается играть на повышение эскалации, на то, чтобы внести раскол между нами и нашими союзниками», — сказал дипломат.

Галузин добавил, что постоянные атаки на российскую инфраструктуру связаны с желанием Киева добиться увеличения военной поддержки со стороны западных стран.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в центре Европы орудует бандформирование, которое оккупировало государственный аппарат Украины. Она уточнила, что Запад сам стал частью международной террористической деятельности.

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