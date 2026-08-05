Аналитик назвала главные ошибки при открытии вкладов

Еще одна распространенная ошибка — ориентироваться только на максимальную рекламную ставку по вкладу и не обращать внимание на условия ее получения, добавила эксперт. По ее словам, самый высокий процент, как правило, действует только при внесении определенной суммы или после выполнения дополнительных требований банка. Кроме того, наиболее привлекательные условия часто предлагают по депозитам без возможности пополнения или частичного снятия денег.