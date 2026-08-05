В России ликвидируют компанию рэпера Элджея

Компания «Итэн дрим» была зарегистрирована в 2021 году в Москве. Основной вид ее деятельности — «производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», а дополнительные — «производство безалкогольных напитков» и «торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями».