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В России ликвидируют компанию рэпера Элджея

Рэпер Элджей подал заявление о ликвидации компании по производству газировок.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Руководитель компании по производству газировок, соучредителем которой является рэпер Элджей (Алексей Узенюк), подал заявление о ее ликвидации, следует из юридических документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Компания «Итэн дрим» была зарегистрирована в 2021 году в Москве. Основной вид ее деятельности — «производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки», а дополнительные — «производство безалкогольных напитков» и «торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями».

Учредителями общества с ограниченной ответственностью выступают сразу три человека: некий Алексей Клочков владеет 27,5% фирмы, предприниматель Виталиус Паулюс — 27,5%, а Элджей — 45% компании.

Из документов следует, что руководитель фирмы подал заявление о ликвидации компании, сейчас организация находится в стадии ликвидации.

Элджей — российский рэпер, хип-хоп- и поп-исполнитель, актер дубляжа. Широкую известность ему принесла песня «Розовое вино», записанная совместно с рэпером Feduk в 2017 году.