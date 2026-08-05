Индия решила отказаться от закупки российских Су-57

Индия в ближайшее время не будет закупать новые российские истребители семейства «Сухой», в том числе Су-57, сообщил секретарь Министерства обороны Индии Раджеш Кумар Сингх. По его словам, власти страны хотят сосредоточиться на модернизации имеющегося парка истребителей.