В США проверят действия диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете Трампа

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) посчитали, что могла быть нарушена минимальная безопасная дистанция между вертолетом президента и взлетавшим в то же самое время коммерческим самолетом. Однако, как утверждает пресс-секретарь ведомства, расстояние между ними, по-видимому, оказалось в пределах регламента, воздушные суда не шли на сближение, поэтому происшествие не считается серьезным.