Reuters: Сирия сократит импорт нефти из России ради снятия санкций США

Один из собеседников агентства сказал, что Сирия вынуждена закупать нефть у РФ из-за санкций, которые мешают поиску других партнеров. Дамаск заявил, что готов к «радикальным изменениям» и уже ищет альтернативных поставщиков, но для этого необходима прежде всего отмена рестрикций.