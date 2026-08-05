Reuters: Сирия сократит импорт нефти из России ради снятия санкций США

Сирия согласилась сократить импорт нефти из России в рамках продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами по снятию санкционного статуса государства — спонсора терроризма. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на три источника.
По их словам, чиновники в США заявили, что решение Сирии о сокращении импорта российской нефти «повысит шансы на быстрое снятие статуса без осложнений».
Один из собеседников агентства сказал, что Сирия вынуждена закупать нефть у РФ из-за санкций, которые мешают поиску других партнеров. Дамаск заявил, что готов к «радикальным изменениям» и уже ищет альтернативных поставщиков, но для этого необходима прежде всего отмена рестрикций.
Авиаперевозчик Syrian Airlines ранее сообщил, что Сирия впервые с падения режима экс-президента Башара Асада приняла решение о возобновлении авиасообщения с Россией с 16 августа. Пассажиры уже могут начать бронировать билеты на сайте или в приложении авиакомпании с возможностью прямой оплаты.
31 июля в компании Black Sea Petroleum сообщили, что Кулевский НПЗ, расположенный на западе Грузии, собирается отказаться от нефти из РФ, чтобы избежать санкций со стороны Европейского союза.