Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Сирия сократит импорт нефти из России ради снятия санкций США

Сирия согласилась сократить импорт нефти из России в рамках продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами по снятию санкционного статуса государства — спонсора терроризма. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на три источника.

Сирия согласилась сократить импорт нефти из России в рамках продолжающихся переговоров с Соединенными Штатами по снятию санкционного статуса государства — спонсора терроризма. Об этом во вторник, 4 августа, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на три источника.

По их словам, чиновники в США заявили, что решение Сирии о сокращении импорта российской нефти «повысит шансы на быстрое снятие статуса без осложнений».

Один из собеседников агентства сказал, что Сирия вынуждена закупать нефть у РФ из-за санкций, которые мешают поиску других партнеров. Дамаск заявил, что готов к «радикальным изменениям» и уже ищет альтернативных поставщиков, но для этого необходима прежде всего отмена рестрикций.

Авиаперевозчик Syrian Airlines ранее сообщил, что Сирия впервые с падения режима экс-президента Башара Асада приняла решение о возобновлении авиасообщения с Россией с 16 августа. Пассажиры уже могут начать бронировать билеты на сайте или в приложении авиакомпании с возможностью прямой оплаты.

31 июля в компании Black Sea Petroleum сообщили, что Кулевский НПЗ, расположенный на западе Грузии, собирается отказаться от нефти из РФ, чтобы избежать санкций со стороны Европейского союза.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше