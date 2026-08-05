China Daily: КНР впервые показала возможности по нанесению ядерного удара

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) впервые публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара.
Об этом сообщила китайская газета China Daily. Издание отмечает, что НОАК показала, предположительно, авиационную баллистическую ракету JL-1, которая способна нести ядерный боезаряд.
«Это, безусловно, первый случай, когда Народно-освободительная армия Китая публично продемонстрировала свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара», — говорится в материале.
В конце мая агентство Reuters сообщило о строительстве Китаем военного комплекса рядом с шахтными пусковыми установками.