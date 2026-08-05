Юрист Южалин: в ряде случаев надо сообщить руководству о другом месте работы

«Так, например, руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения действующего работодателя (уполномоченного лица). Другой пример: в соответствии со ст. 348.7 Трудового кодекса России, спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы», — привёл примеры Южалин.