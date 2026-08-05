Юрист Южалин: в ряде случаев надо сообщить руководству о другом месте работы

В большинстве случаев работник не должен сообщать о других своих местах работы основному работодателю. Трудовое законодательство даёт право работникам иметь несколько мест работы: одно — основное, остальные — по совместительству.
Об этом рассказал в беседе с RT Александр Южалин, руководитель юридической практики в SuperJob.
«По совместительству работник имеет право работать как у основного работодателя (внутренне совместительство), так и у другого работодателя (внешнее совместительство)», — объяснил эксперт.
При этом, по его словам, у работника нет обязанности сообщать о наличии иной работы своему работодателю.
Однако из этого правила есть исключения, прямо предусмотренные в законе, подчеркнул собеседник RT.
«Так, например, руководитель организации может работать по совместительству у другого работодателя только с разрешения действующего работодателя (уполномоченного лица). Другой пример: в соответствии со ст. 348.7 Трудового кодекса России, спортсмен, тренер имеют право работать по совместительству у другого работодателя в качестве спортсмена или тренера только с разрешения работодателя по основному месту работы», — привёл примеры Южалин.
Кроме того, важно отметить, что Трудовой кодекс России для некоторых категорий работников прямо запрещает работать по совместительству, напомнил он.
«Так, в соответствии со ст. 282 Трудового кодекса России, не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями», — заключил специалист.
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