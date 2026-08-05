В Новосибирске задержали мужчину, открывшего стрельбу в аптеке

НОВОСИБИРСК, 5 авг — РИА Новости. Полицейские в Новосибирске задержали мужчину, который в ходе конфликта с другим местным жителем в аптеке открыл стрельбу из травматического пистолета, сообщает ГУМВД по региону.
По данным главка, 2 августа 2026 года в полицию поступило сообщение о том, что в аптеке по улице Доватора словесный конфликт между двумя мужчинами перешел в драку. В результате один из участников конфликта выстрелил в другого из травматического оружия.
«В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Новосибирску, им оказался ранее не судимый 28-летний житель Октябрьского района. С места происшествия изъяты две гильзы и две сферические пули», — говорится в сообщении.
В ведомстве РИА Новости уточнили, что пострадавший участник конфликта получил телесные повреждения, однако его жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.