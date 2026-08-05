На Кипре назвали блокировку портов колоссальным ударом по экономике Украины

В свою очередь посол МИД России Родион Мирошник пояснил, что удары по портовой инфраструктуре связаны с использованием морского пути для поставок вооружений — за три года через Одессу прошло около восьми тысяч судов с военными грузами. В Минобороны неоднократно заявляли, что удары наносятся по объектам, снижающим военно-экономический потенциал противника, с применением высокоточного оружия и БПЛА.