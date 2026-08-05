Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала заявил о серьезных последствиях для украинской экономики из-за блокировки черноморских портов. Он отметил, что Россия фактически лишила Украину выхода к морю, что стало катастрофой для страны.
По его словам, через порты проходило 80 процентов внешней торговли Украины, и теперь этот канал практически перекрыт. Журналист подчеркнул, что сложившаяся ситуация наносит колоссальный удар по экономике, а также имеет военные и социальные последствия.
Христофору также выразил мнение, что российская армия уверенно движется к победе на поле боя. Он предположил, что после взятия Славянска и Краматорска Донбасс полностью перейдет под контроль России, и в дальнейшем достижение целей будет даваться легче.
Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий подтвердил прекращение захода судов в порты, отметив, что это решение владельцев судов.
В свою очередь посол МИД России Родион Мирошник пояснил, что удары по портовой инфраструктуре связаны с использованием морского пути для поставок вооружений — за три года через Одессу прошло около восьми тысяч судов с военными грузами. В Минобороны неоднократно заявляли, что удары наносятся по объектам, снижающим военно-экономический потенциал противника, с применением высокоточного оружия и БПЛА.
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