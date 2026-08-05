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ВС РФ дронами-камикадзе уничтожили бронетехнику ВСУ

В Минобороны заявили, что российские бойцы также поразили вражескую пехоту в районе Красного Лимана.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Российские войска FPV-дронами уничтожили бронетехнику, пикапы и пехоту ВСУ в районе Красного Лимана (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

«Операторы FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” уничтожили бронетехнику, пикапы и живую силу подразделений ВСУ на краснолиманском направлении СВО», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ, который пытается осуществить ротацию и подвоз различных материальных средств на позиции в районе Красного Лимана. «На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких единиц бронетехники, пикапов и живой силы подразделений ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Как подчеркнули в Минобороны РФ, применяя ударные беспилотники для поражения бронетехники ВСУ операторы войск беспилотных систем ослабляют противника и обеспечивают продвижение подразделений 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на краснолиманском направлении.

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