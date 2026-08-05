ВС РФ дронами-камикадзе уничтожили бронетехнику ВСУ

В Минобороны РФ отметили, что военнослужащие войск беспилотных систем группировки войск «Запад» продолжают уничтожать технику и личный состав ВСУ, который пытается осуществить ротацию и подвоз различных материальных средств на позиции в районе Красного Лимана. «На кадрах объективного контроля прямые попадания FPV-дронов и уничтожение нескольких единиц бронетехники, пикапов и живой силы подразделений ВСУ», — уточнили в ведомстве.