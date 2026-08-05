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FPV-перехватчики «Севера» тараном и сетками сбили коптеры ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что ликвидация воздушных целей позволяет обеспечивать безопасные условия для продвижения штурмовых подразделений в Харьковской области.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов ВСУ коптерного типа в Харьковской области, применив воздушный таран и сброс веревок и сеток на вражеские дроны. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Харьковской области своевременно обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты коптерного типа противника. Данные БПЛА были задействованы украинскими формированиями для разведки и корректировки артиллерийских ударов. На кадрах объективного контроля операторы FPV-перехватчиков уничтожили несколько коптеров боевиков ВСУ методом тарана в воздухе, а также выведением из строя винтов путем сброса веревки или сетки на сами дроны», — говорится в сообщении.

Для обнаружения БПЛА противника задействованы радиолокационные станции, позволяющие определять воздушные цели еще над буферной зоной безопасности. После обнаружения информация оперативно доводится до командования и расчетов FPV-перехватчиков.

Ликвидация воздушных целей позволяет обеспечивать безопасные условия для продвижения штурмовых подразделений при формировании буферной зоны безопасности в Харьковской области, а также лишает ВСУ возможности проводить разведку и корректировку артиллерийских ударов. В боевой работе задействованы средства связи отечественного производства.

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