FPV-перехватчики «Севера» тараном и сетками сбили коптеры ВСУ

«Расчеты ударных FPV-дронов войск беспилотных систем в составе 11-го армейского корпуса группировки войск “Север” в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения СВО в Харьковской области своевременно обнаружили и уничтожили беспилотные летательные аппараты коптерного типа противника. Данные БПЛА были задействованы украинскими формированиями для разведки и корректировки артиллерийских ударов. На кадрах объективного контроля операторы FPV-перехватчиков уничтожили несколько коптеров боевиков ВСУ методом тарана в воздухе, а также выведением из строя винтов путем сброса веревки или сетки на сами дроны», — говорится в сообщении.