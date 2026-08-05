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В России средняя пенсия по старости превысила 27,2 тысячи рублей

Размер средней пенсии по старости работающих и неработающих граждан России за год увеличился примерно на 2 тыс. рублей — до 27 224 рублей.

Размер средней пенсии по старости работающих и неработающих граждан России за год увеличился примерно на 2 тыс. рублей — до 27 224 рублей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. Отмечается, что в 2025 году пенсионеры в среднем получали по 25 098 рублей.

Уточняется, что в случае с работающими россиянами средний размер пенсии по старости составляет 24 929 рублей. В свою очередь, неработающие граждане получают по 27 850 рублей.

Ранее член Совета Федерации Игорь Мурог в беседе с RT сообщил, что при нехватке стажа или баллов назначается социальная пенсия.