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В Тульской области из-за атак БПЛА повреждены дома и производственные объекты

Вооружённые силы Украины в ночь на 5 августа атаковали беспилотниками территорию Тульской области. В результате ударов получили повреждения два многоквартирных дома и два производственных объекта.

Вооружённые силы Украины в ночь на 5 августа атаковали беспилотниками территорию Тульской области. В результате ударов получили повреждения два многоквартирных дома и два производственных объекта.

Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что в период беспилотной опасности подразделениями Министерства обороны России были уничтожены 107 беспилотников ВСУ.

«…Зафиксированы повреждения в двух многоквартирных домах в Веневском районе, а также на двух производственных объектах в Новомосковске и Узловском районе», — написал губернатор.

Ранее сообщалось об атаке ВСУ на Белгородскую область, в результате которой пострадали трое мирных жителей.

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