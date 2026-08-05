Партии вытянули номера: кому повезло с местом в бюллетене на выборах в ЗакС Приморья

Избирком Приморья провел жеребьевку по расположению партий в избирательных бюллетенях на выборах в Заксобрание края. По ее результатам первое место получила «Единая Россия», второе — «Справедливая Россия», третье — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», четвертое — ЛДПР, пятое — «Новые люди», а шестое — КПРФ. Эксперт считает, что на текущих выборах в крае конфигурация бюллетеня не имеет существенного значения в отличие от госдумовской кампании.
Процедура проходила 3 августа в зале заседаний Избирательной комиссии Приморского края. На столе положили шесть конвертов. В каждом из них было по листу с одной цифрой, соответственно, от 1 до 6, по числу участников.
Представители партий подходили к столу и брали конверты в зависимости от очередности регистрации списка их кандидатов на этих выборах. Первой с порядковым номером в бюллетене, соответственно, определилась «Справедливая Россия» — ее представитель взял конверт, в котором на листе оказалась цифра 2. Вторыми тянули единороссы, и им достался первый номер.
В результате жеребьевки определен следующий порядок:
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
3. Политическая партия «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ»;
4. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России;
5. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
6. КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Порядок партий в бюллетене действительно влияет на восприятие избирателей, отмечает политический консультант Вячеслав Беляков. Но в случае региональных выборов в Приморье этот фактор практически не работает. По его словам, ключевые причины — отсутствие в текущем бюллетене прямых партий-спойлеров, непарламентских партий и размер самого бюллетеня.
В некоторых регионах, где на выборах в заксобрание присутствуют одновременно КПРФ и «Коммунисты России», порядок их расположения критически важен, но в Приморье такой ситуации нет, что упрощает картину.
«Например, нет “Коммунистов России”, которые могли бы оттягивать голоса у КПРФ, если бы расположились выше ее», — отметил в беседе с ИА PrimaMedia эксперт.
Приморский бюллетень с коротким списком из шести партий, по его оценке, облегчает восприятие избирателя: «Это листочек А4, а с этим гораздо проще справиться, гораздо проще в этом ориентироваться».
По мнению эксперта, иначе обстоит ситуация на выборах в Госдуму, где бюллетень включает 11 партий: помимо пяти парламентских зарегистрированы «Зеленые», «Яблоко», «Российская партия прямой демократии», «Коммунисты России», Партия пенсионеров, «Родина». В таком случае важна и первая позиция в бюллетене, которая может дать плюсом какой-то процент, и драматургия со «спойлерами».
«Избирателю легче потеряться и перепутать похожие названия, а значит, чем выше партия расположена, тем у нее больше шансов не выпасть из внимания избирателей. На этом уровне можно потерять или получить полпроцента голосов», — считает Вячеслав Беляков.
Что касается регионального бюллетеня в Приморье, то первая позиция, по мнению Белякова, дала бы наибольший «буст» именно малым, непарламентским партиям, но их на выборах нет. Тогда как для парламентских партий вроде «Единой России» это «так особо не работает» из-за их высокой узнаваемости.