Специалист Поздняков: перевести ребёнка в другую школу можно в любое время

В соответствии с действующим законодательством ждать начала учебного года, чтобы перевести ребёнка в другую школу, не требуется — перевод обучающегося не зависит от времени учебного года. То есть подать заявление и пройти всю процедуру можно в любой момент: посреди четверти, после каникул или перед началом нового учебного года — выбор за семьёй.