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Специалист Поздняков: перевести ребёнка в другую школу можно в любое время

В соответствии с действующим законодательством ждать начала учебного года, чтобы перевести ребёнка в другую школу, не требуется — перевод обучающегося не зависит от времени учебного года. То есть подать заявление и пройти всю процедуру можно в любой момент: посреди четверти, после каникул или перед началом нового учебного года — выбор за семьёй.

Источник: RT на русском

В соответствии с действующим законодательством ждать начала учебного года, чтобы перевести ребёнка в другую школу, не требуется — перевод обучающегося не зависит от времени учебного года. То есть подать заявление и пройти всю процедуру можно в любой момент: посреди четверти, после каникул или перед началом нового учебного года — выбор за семьёй.

Об этом рассказал в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

«При этом важно понимать, что на практике ключевым условием становится наличие свободных мест. Если в выбранной школе мест нет, это является законным основанием для отказа в зачислении, и тогда родителям следует обратиться в орган управления образованием для подбора другого варианта», — добавил он.

Даже если юридически всё можно сделать в середине года, с психологической точки зрения некоторым детям бывает сложнее адаптироваться к новому коллективу и ритму сразу, объяснил собеседник RT.

По его словам, иногда имеет смысл дождаться конца четверти или начала следующего учебного года, чтобы снизить стресс для ребёнка.

«В целом процедура довольно чёткая: сначала нужно узнать наличие свободных мест и получить согласие новой школы (что они готовы принять ребёнка), затем — подать заявление об отчислении из старой (там в течение трёх рабочих дней издадут приказ и выдадут личное дело со справкой об успеваемости), а после — оформить зачисление в новой школе (тоже в течение трёх рабочих дней после подачи документов)», — разъяснил Поздняков.

Отмечается, что подать заявление можно лично, через МФЦ или онлайн (например, через «Госуслуги» или региональный портал).

«Если в процессе возникнут сложности (например, школа безосновательно отказывает, ссылаясь на какие-то внутренние правила), следует запросить письменный отказ. С ним уже можно обращаться за разъяснением в местный орган управления образованием или с жалобой в прокуратуру», — заключил он.

Ранее россиян предупредили, что мошенники предлагают товары к школе по низким ценам.