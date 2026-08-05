Миляев сообщил о падении дрона ВСУ на территорию сортировочного центра под Тулой

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины упал на территорию сортировочного центра в Тульской области.
Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. Он отметил, что в результате падения дрона возникло возгорание.
«На месте работают оперативные службы. Пожарные расчёты ликвидируют возгорание», — написал Миляев в своём Telegram-канале.
Кроме того, по словам Миляева, в результате атаки украинских БПЛА получили повреждения два многоквартирных дома и два производственных объекта.
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