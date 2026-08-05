Марочко сообщил о попадании ВСУ в тактическое окружение в Юнаковке

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в тактическое окружение в Юнаковке Сумской области, они в плачевном состоянии. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Плачевная ситуация у украинских боевиков на сумском направлении — южнее Юнаковки. Здесь наши ребята сформировали огневой мешок. Украинские боевики, которые находятся в лесистой местности юго-восточнее и юго-западнее Юнаковки, оказались в тактическом окружении. До оперативного окружения осталось совсем немного — где-то порядка 2 км», — сказал он.
Марочко добавил, что с Могрицы военные РФ продвинулись в северо-западном направлении вдоль дороги и подошли к лесу, чтобы встретиться с подразделениями, находящимися в Юнаковке. «Наши подразделения, идя навстречу друг другу, развивают успех южнее Юнаковки и тоже подошли к лесистой местности. В целом, украинские боевики еще пытаются прятаться от дронов между деревьями, но если в ближайшие несколько суток они не покинут данный район — попадут в оперативное окружение», — уточнил военный эксперт.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что участок у Юнаковки с самой широкой буферной зоной у границы РФ.