Председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев посетил Краевую летнюю школу

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевая летняя школа (КЛШ) — одна из старейших в России интенсивных школ дополнительного образования для детей старших классов (7−10 классы). Как и в прошлые годы, КЛШ проводится в форме одного сезона в оздоровительном лагере «Орбита» под Железногорском.
Участниками 51-го сезона КЛШ стали 200 старшеклассников со всего края и других регионов страны. Все ребята прошли вступительные испытания, чтобы летом погрузиться в углубленное изучение физики, химии, биологии, математики, философии и экономики.
Интенсив проходит по трём направлениям — точные науки, естественные и гуманитарные.
С этого года Краевая летняя школа более интегрирована с методологическими ресурсами Сибирского федерального университета — с ребятами работают преподаватели и студенты вуза, используются передовые программы и оборудование.
На встрече со школьниками также присутствовали проректор по учебной работе СФУ Денис Гуц, руководитель департамента довузовской подготовки СФУ Андрей Лученков и заместитель министра образования Красноярского края Галина Нефёдова.
Ознакомившись с условиями проживания детей, форматами обучения и досуга, распорядком дня Краевой летней школы, участники встречи обсудили перспективы развития образовательного проекта.
Учитывая приоритеты технологического развития Красноярского края и необходимость подготовки нового типа специалистов, готовых решать нестандартные задачи на предприятиях, внедрять инновации, искать новые направления в развитии региона, — опыт Краевой летней школы нужно расширять. В этом сошлись все участники встречи. В числе вариантов предложили увеличить количество смен КЛШ в течение лета, либо создать круглогодичную экосистему интенсивных школ для старшеклассников на базе СФУ, либо комбинировать эти форматы.
Алексей Медведев поручил проработать оптимальные решения по масштабированию технологий Краевой летней школы. «Очевидно, что нам необходимо расширять охват детей углубленным изучением естественно-научных дисциплин и математики. Краевая летняя школа в этом смысле обладает уникальными педагогическими технологиями, и нужно постараться без потери качества образования, привлекая возможности Сибирского федерального университета, увеличить количество ребят, прошедших такую интенсивную школу. При этом важно, чтобы в итоге эти школьники становились студентами краевых вузов, а дальше — специалистами региональных научных центров или корпоративных исследовательских центров», — подчеркнул председатель краевого Правительства.
Визит завершился встречей с учениками КЛШ, в ходе которой ребята рассказали о своих впечатлениях по итогам сезона и высказали пожелания по развитию Краевой летней школы.