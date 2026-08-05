Председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев посетил Краевую летнюю школу

Алексей Медведев поручил проработать оптимальные решения по масштабированию технологий Краевой летней школы. «Очевидно, что нам необходимо расширять охват детей углубленным изучением естественно-научных дисциплин и математики. Краевая летняя школа в этом смысле обладает уникальными педагогическими технологиями, и нужно постараться без потери качества образования, привлекая возможности Сибирского федерального университета, увеличить количество ребят, прошедших такую интенсивную школу. При этом важно, чтобы в итоге эти школьники становились студентами краевых вузов, а дальше — специалистами региональных научных центров или корпоративных исследовательских центров», — подчеркнул председатель краевого Правительства.