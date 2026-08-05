Глава Пентагона обвинил CNN во лжи из-за данных о перехватчиках

Ранее CNN со ссылкой на источники, знакомые с последним докладом, сообщил, что с начала конфликта с Ираном военные США израсходовали почти 80% ракет для системы THAAD и около половины перехватчиков Patriot. Речь шла о запасах для ключевых средств противоракетной обороны.