МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бойцы Африканского корпуса шесть дней удерживали в окружении опорный пункт в Мали, пока их не деблокировали, сообщил ТАСС пилот вертолета с позывным Крым.
«Был такой опорный пункт в населенном пункте Анефис, они (бойцы Африканского корпуса — прим. ТАСС), можно сказать, были в окружении дней пять-шесть точно. Парни мужественно сражались, молодцы. Потерь среди наших военнослужащих не было, слава богу, отстояли», сказал Крым.
Он добавил, что спустя несколько дней гарнизон удалось деблокировать.
25 апреля 2026 года отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий атаковали ряд городов Мали. Был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара.
Скоординированное нападение было совершено отрядами из «Фронта освобождения Азавада» и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).