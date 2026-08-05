Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер Крым рассказал об обороне Африканского корпуса в Мали

Военнослужащий заявил, что спустя несколько дней гарнизон удалось деблокировать.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Бойцы Африканского корпуса шесть дней удерживали в окружении опорный пункт в Мали, пока их не деблокировали, сообщил ТАСС пилот вертолета с позывным Крым.

«Был такой опорный пункт в населенном пункте Анефис, они (бойцы Африканского корпуса — прим. ТАСС), можно сказать, были в окружении дней пять-шесть точно. Парни мужественно сражались, молодцы. Потерь среди наших военнослужащих не было, слава богу, отстояли», сказал Крым.

Он добавил, что спустя несколько дней гарнизон удалось деблокировать.

25 апреля 2026 года отряды радикальных группировок в ходе скоординированных действий атаковали ряд городов Мали. Был убит министр обороны и по делам ветеранов Садио Камара.

Скоординированное нападение было совершено отрядами из «Фронта освобождения Азавада» и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды» (признана террористической организацией и запрещена в РФ).

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше