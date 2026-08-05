Эксперт Киселев заявил о требованиях элит Украины продолжать конфликт

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Большая часть украинской элиты перестроила свой бизнес под военные нужды и требует продолжения конфликта с Россией. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.
«Большая часть элит уже стоят на военных рельсах. Заработки от автопрома или медицины сегодня намного меньше, чем от войны. Многие предприятия идут двойного назначения, кто-то производит снаряды, кто-то беспилотники. Кто-то перекраивает свой бизнес полностью на войну, тем самым желает и требует чтобы война [с Россией] продолжалась», — заявил Киселев.