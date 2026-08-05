Эксперт Киселев заявил о требованиях элит Украины продолжать конфликт

«Большая часть элит уже стоят на военных рельсах. Заработки от автопрома или медицины сегодня намного меньше, чем от войны. Многие предприятия идут двойного назначения, кто-то производит снаряды, кто-то беспилотники. Кто-то перекраивает свой бизнес полностью на войну, тем самым желает и требует чтобы война [с Россией] продолжалась», — заявил Киселев.