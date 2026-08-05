Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт Киселев заявил о требованиях элит Украины продолжать конфликт

Военный эксперт отметил, что украинская верхушка перестроила свой бизнес под военные нужды.

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Большая часть украинской элиты перестроила свой бизнес под военные нужды и требует продолжения конфликта с Россией. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Виталий Киселев.

«Большая часть элит уже стоят на военных рельсах. Заработки от автопрома или медицины сегодня намного меньше, чем от войны. Многие предприятия идут двойного назначения, кто-то производит снаряды, кто-то беспилотники. Кто-то перекраивает свой бизнес полностью на войну, тем самым желает и требует чтобы война [с Россией] продолжалась», — заявил Киселев.