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В Казани и Зеленодольске объявили угрозу атаки беспилотников

Режим предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов ввели в Казани и Зеленодольске в Республике Татарстан.

Режим предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов ввели в Казани и Зеленодольске в Республике Татарстан.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ГУ МЧС России по республике на платформе MAX.

«Необходимо принять меры безопасности», — отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 107 украинских беспилотников.

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