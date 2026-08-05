В Казани и Зеленодольске объявили угрозу атаки беспилотников

Режим предупреждения об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов ввели в Казани и Зеленодольске в Республике Татарстан.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном в канале ГУ МЧС России по республике на платформе MAX.
«Необходимо принять меры безопасности», — отмечается в сообщении.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил об уничтожении 107 украинских беспилотников.
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