Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотники «Севера» за ночь уничтожили три огневые группы ВСУ

В группировке войск сообщили, что российские бойцы также поразили вражеский район сосредоточения в Харьковской и Сумской областях.

КУРСК, 5 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили три огневые группы, а также район сосредоточения ВСУ за ночь в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.

«В ходе выполнения боевых задач за прошедшую ночь операторами войск беспилотных систем группировки войск “Север” было вскрыто передвижение огневых групп и пункты управления БПЛА ВСУ в Харьковской и Сумской областях. В результате боевой работы расчетов FPV-дронов были уничтожены: 3 огневые группы, бронетранспортер М113, пушка-гаубица Д-20, пункт управления БПЛА и район сосредоточения ВСУ», — рассказали в группировке.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше