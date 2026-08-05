Беспилотники «Севера» за ночь уничтожили три огневые группы ВСУ

КУРСК, 5 августа. /ТАСС/. Расчеты ударных БПЛА группировки войск «Север» уничтожили три огневые группы, а также район сосредоточения ВСУ за ночь в Харьковской и Сумской областях. Об этом ТАСС сообщили в группировке войск.