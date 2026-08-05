Эксперт Степанов назвал подводный компонент ТОФ ключевым средством сдерживания

«Наиболее значимое с точки зрения стратегических инструментов обеспечения безопасности наших восточных рубежей является подводный компонент, в том числе атомные ракетоносцы, носители ракет типа Р-30 “Булава” с дальностью действия до 12 тыс. км, которые проецируют возможности обеспечения безопасности не только нашего приграничья и близлежащих акваторий, но и де-факто закрывают стратегическим зонтиком наших ближайших региональных союзников — КНДР, Китай — обеспечивая стратегические возможности совместного сдерживания агрессивной линии США», — сказал эксперт.