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Эксперт Степанов назвал подводный компонент ТОФ ключевым средством сдерживания

Военный эксперт отметил, что атомные ракетоносцы Тихоокеанского флота, оснащенные баллистическими ракетами «Булава», обеспечивают безопасность не только российских рубежей, но и союзников РФ.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Атомные ракетоносцы Тихоокеанского флота, оснащенные баллистическими ракетами «Булава», являются ключевым инструментом стратегического сдерживания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они обеспечивают безопасность не только российских рубежей, но и союзников РФ. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов, комментируя учения ТОФ по обороне дальневосточных рубежей.

«Наиболее значимое с точки зрения стратегических инструментов обеспечения безопасности наших восточных рубежей является подводный компонент, в том числе атомные ракетоносцы, носители ракет типа Р-30 “Булава” с дальностью действия до 12 тыс. км, которые проецируют возможности обеспечения безопасности не только нашего приграничья и близлежащих акваторий, но и де-факто закрывают стратегическим зонтиком наших ближайших региональных союзников — КНДР, Китай — обеспечивая стратегические возможности совместного сдерживания агрессивной линии США», — сказал эксперт.

По его словам, учения ТОФ носят комплексный характер и направлены против милитаризации Вашингтоном своих прокси в Тихоокеанской зоне, насыщения их наступательным оружием. Проверка готовности, повышенная управляемость и обеспечение оперативной осведомленности являются ключевыми приоритетами. Также, по данным Степанова, ведется проработка применения новых систем, включая комплекс «Посейдон», который планируется развернуть в Тихоокеанской зоне.

Ранее сообщалось о начале учений Тихоокеанского флота по обороне дальневосточных рубежей. В учениях ТОФ задействованы около 60 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тыс. военнослужащих. Маневры проходят в акваториях Японского, Охотского морей и Северо-западной части Тихого океана.

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