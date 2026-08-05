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Токаев поздравил Пашиняна с переназначением на пост премьер-министра Армении

Астана. 4 августа. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и поздравил его с переназначением на должность, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: КазТАГ

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Никола Пашиняна с переназначением на должность премьер-министра Армении, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо армянского народа», — говорится в сообщении во вторник.

По данным Акорды, Пашинян поблагодарил Токаева за поздравления и пожелал президенту и народу Казахстана успешного проведения выборов в Курултай.

Собеседники отметили позитивную динамику развития казахстанско-армянских отношений и подтвердили настрой на дальнейшее углубление сотрудничества.

Также они обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе официального визита главы правительства Армении в Астану в ноябре прошлого года. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

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