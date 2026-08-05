Журналист Христофору: блокировка морских портов — катастрофа для Украины

Вооружённые силы России нанесли огромный ущерб экономике Украины, заблокировав черноморские порты. Это стало катастрофой для Киева.
Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive кипрский журналист Алекс Христофору. Он отметил, что блокировка портов чревата экономическими и социальными последствиями, поскольку через них шло 80% внешней торговли Украины.
«Теперь через порты это невозможно… Для них это большая катастрофа… И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом», — сказал Христофору.
Ранее в Минобороны России сообщили о продолжающихся ударах по используемым ВСУ судам и инфраструктуре портов.
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