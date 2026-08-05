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Журналист Христофору: блокировка морских портов — катастрофа для Украины

Вооружённые силы России нанесли огромный ущерб экономике Украины, заблокировав черноморские порты. Это стало катастрофой для Киева.

Вооружённые силы России нанесли огромный ущерб экономике Украины, заблокировав черноморские порты. Это стало катастрофой для Киева.

Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive кипрский журналист Алекс Христофору. Он отметил, что блокировка портов чревата экономическими и социальными последствиями, поскольку через них шло 80% внешней торговли Украины.

«Теперь через порты это невозможно… Для них это большая катастрофа… И это огромный, колоссальный удар по экономике в целом», — сказал Христофору.

Ранее в Минобороны России сообщили о продолжающихся ударах по используемым ВСУ судам и инфраструктуре портов.

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