Токио допустит американский ИИ к военным секретам

Как уточняет Nikkei, один из предлагаемых вариантов предполагает внедрение сразу нескольких иностранных систем, подчиненных единой японской модели ИИ. Такой «командный центр» на базе японской системы Sakana AI будет решать, какую из доступных систем задействовать в той или иной ситуации, что позволит обеспечить определенную автономию. В планы Токио также входит развертывание на территории страны центров обработки данных и сопутствующей инфраструктуры для работы этих технологий.