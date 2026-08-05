Токио допустит американский ИИ к военным секретам

Правительство Японии рассматривает возможность внедрения в Силах самообороны систем искусственного интеллекта американских компаний Palantir и Anduril. Как пишет газета Nikkei, речь идет об ускорении процесса принятия решений в командных структурах и углублении оперативной совместимости с армией США.
В числе потенциальных кандидатов называются система Maven Smart System (MSS) от Palantir, применяемая для анализа данных на поле боя и автоматического выбора целей, а также технология Lattice от Anduril, предназначенная для интеграции информации из различных источников и создания обобщенной оперативной картины. Отмечается, что MSS уже использовалась вооруженными силами США при нанесении ударов по Ирану.
По данным издания, в настоящее время Силы самообороны Японии не применяют ИИ в контуре боевого управления. Допуск зарубежных платформ к закрытой информации вызывает в Токио опасения. Чтобы минимизировать риски утечки секретных данных, обсуждается поэтапный переход на отечественные разработки.
Как уточняет Nikkei, один из предлагаемых вариантов предполагает внедрение сразу нескольких иностранных систем, подчиненных единой японской модели ИИ. Такой «командный центр» на базе японской системы Sakana AI будет решать, какую из доступных систем задействовать в той или иной ситуации, что позволит обеспечить определенную автономию. В планы Токио также входит развертывание на территории страны центров обработки данных и сопутствующей инфраструктуры для работы этих технологий.
Рассмотрение этого вопроса происходит в рамках подготовки к пересмотру трех базовых оборонных документов — стратегии национальной безопасности, национальной оборонной стратегии и программы наращивания оборонного потенциала, — который намечен на конец 2026 года.
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