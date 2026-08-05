Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет очень скоро открыт

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Ормузский пролив будет очень скоро открыт для судоходства. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.
«Пролив будет открыт очень скоро, иначе по ним (по Ирану — прим. ТАСС) будет нанесен сильный удар, и после пролив будет открыт», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.
«Мы ведем очень хорошие переговоры», — добавил он, посетовав, что Иран якобы «не хочет признавать этого». Трамп назвал такой подход исламской республики к переговорам «немного обескураживающим».
Госсекретарь США Марко Рубио заявил 4 августа, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе есть подвижки, но окончательного решения пока нет.