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Трамп утверждает, что Ормузский пролив будет очень скоро открыт

Иначе по Ирану будет нанесен сильный удар, заявил президент США.

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Ормузский пролив будет очень скоро открыт для судоходства. С таким утверждением выступил президент США Дональд Трамп.

«Пролив будет открыт очень скоро, иначе по ним (по Ирану — прим. ТАСС) будет нанесен сильный удар, и после пролив будет открыт», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

«Мы ведем очень хорошие переговоры», — добавил он, посетовав, что Иран якобы «не хочет признавать этого». Трамп назвал такой подход исламской республики к переговорам «немного обескураживающим».

Госсекретарь США Марко Рубио заявил 4 августа, что на переговорах с Ираном по возобновлению нормального судоходства в Ормузском проливе есть подвижки, но окончательного решения пока нет.

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