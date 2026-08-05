Завершается выдвижение кандидатов на муниципальных выборах в Иркутской области

По данным на 4 августа, на выборах депутатов думы Катангского муниципального округа выдвинуты 14 кандидатов от ЛДПР, 15 кандидатов от «Единой России», два — от «Справедливой России», четыре — в порядке самовыдвижения.
В выборах депутатов думы Шелеховского муниципального округа участвуют 85 претендентов: по 19 кандидатов от ЛДПР и «Единой России», 20 — от «Справедливой России», 8 — от КПРФ, 19 — самовыдвиженцы.
На довыборах в думу Братска выдвинуты пять кандидатов, в думу Братского района — три, в думу Нижнеилимского округа — четыре, думу Тулунского района — четыре кандидата, думу Эхирит-Булагатского района — восемь претендентов.
Как сообщает пресс-служба облизбиркома, представить документы на выдвижение кандидаты должны не позднее 18 часов 5 августа.