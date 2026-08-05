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Завершается выдвижение кандидатов на муниципальных выборах в Иркутской области

Иркутская область, НИА-Байкал — Завершается период выдвижения кандидатов на муниципальных выборах, назначенных в Иркутской области на единый день голосования.

Источник: НИА Байкал

По данным на 4 августа, на выборах депутатов думы Катангского муниципального округа выдвинуты 14 кандидатов от ЛДПР, 15 кандидатов от «Единой России», два — от «Справедливой России», четыре — в порядке самовыдвижения.

В выборах депутатов думы Шелеховского муниципального округа участвуют 85 претендентов: по 19 кандидатов от ЛДПР и «Единой России», 20 — от «Справедливой России», 8 — от КПРФ, 19 — самовыдвиженцы.

На довыборах в думу Братска выдвинуты пять кандидатов, в думу Братского района — три, в думу Нижнеилимского округа — четыре, думу Тулунского района — четыре кандидата, думу Эхирит-Булагатского района — восемь претендентов.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, представить документы на выдвижение кандидаты должны не позднее 18 часов 5 августа.

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