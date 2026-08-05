Командир Факел сообщил об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в Сумской области

КУРСК, 5 августа. /ТАСС/. Расчет беспилотных систем 10-го самоходного артиллериийского полка 44-го армейского корпуса уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщил командир расчета «Куб» с позывным Факел.
«В ходе плановой разведки мы засекли подозрительную активность — следы от колесной техники, маскировочные сети. После доразведки определили, что это замаскированный склад боеприпасов. Незамедлительно передали координаты расчету “Куб”, который нанес точный удар по цели. В результате склад полностью уничтожен», — рассказал он.
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