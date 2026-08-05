Трамп пригрозил Ирану новым ударом в случае, если не будет открыт Ормуз

Американские войска нанесут новый удар по Ирану в случае, если Ормузский пролив не будет открыт в самое ближайшее время. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Так американский лидер ответил на вопрос о ситуации в переговорах с исламской республикой, прозвучавший в ходе его беседы с Fox News.
«Пролив будет открыт очень скоро, или они получат очень сильный удар», — сказал Трамп.
Ранее глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Тегеран могут вскоре договориться об открытии Ормуза.
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