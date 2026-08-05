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Офицер Крым рассказал о проблемах боевиков в Мали с вооружением и топливом

Военнослужащий заявил, что террористы отказались от тактики штурма российских опорных пунктов и перешли к организации засад.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Террористы в Мали начали испытывать проблемы с вооружением и топливом в результате активных действий армии страны и Африканского корпуса ВС РФ. Об этом сообщил ТАСС пилот вертолета с позывным Крым, проходящий службу в составе корпуса.

«У них уже примерно месяц проблемы назревают в плане и подвоза вооружений, и топлива — проблемы у них есть, нам это известно из радиоперехватов, которые нам разведка доводит», — сказал Крым.

Он добавил, что Африканский корпус и малийская армия проводят совместные операции по поиску и уничтожению мелких групп боевиков, а также уничтожению складов с топливом. По его словам, в результате боевики каждый день несут потери.

Собеседник агентства также сообщил, что террористы отказались от тактики штурма российских опорных пунктов и перешли к организации засад.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Мали в координации с Африканским корпусом ВС РФ провели активные действия на севере страны в районе города Анефис, ликвидировав более 2 тыс. боевиков.

Попытка атаки боевиков.

Министерство обороны и по делам ветеранов Мали сообщило 4 июля, что отряды боевиков атаковали армейские позиции в городах Агуэлок, Анефис, Гао, Кеньероба, Конна, Севаре, Сомадугу. В ходе ответных действий армия Мали при поддержке Африканского корпуса отбросила боевиков. В последние два дня бои продолжались лишь в районе города Анефис, где расположена крупная армейская база.

Скоординированное нападение боевиков было совершено отрядами из «Фронта освобождения Азавада» и группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», признающей себя частью «Аль-Каиды» (JNIM, признана террористической организацией и запрещена в РФ).

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