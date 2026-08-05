Суд рассмотрит дело о блокировке слияния Paramount и Warner Bros. в 2027 году

Для Paramount сроки имеют значение, так как с 1 октября и до завершения сделки компания должна выплачивать пени «за отсрочку платежа» в размере $7 млн в день акционерам Warner Bros. Discovery. С учетом уже известного предварительного графика разбирательства Paramount к моменту его завершения обязана выплатить акционерам WBD около $1,2 млрд лишь в качестве пени.