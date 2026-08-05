Суд рассмотрит дело о блокировке слияния Paramount и Warner Bros. в 2027 году

Судья, рассматривающий антимонопольное дело о блокировании слияния компаний Paramount и Warner Bros. Discovery, вынес предварительное постановление о графике судебного разбирательства. Разбирательство пройдет с 2 по 19 марта 2027 года, сообщает Variety.
Предварительное слушание состоится 24 февраля. Стороны должны представить совместное заявление об управлении делом не позднее 13 августа 2026 года для проведения первоначального совещания по управлению делом 19 августа. Ранее, 31 июля компания Paramount просила судью назначить предстоящее антимонопольное разбирательство на ноябрь, в то время как коалиция из 12 генеральных прокуроров штатов, подавших иск с целью остановить сделку, и Гильдия сценаристов США выбрали апрель 2027 года.
Для Paramount сроки имеют значение, так как с 1 октября и до завершения сделки компания должна выплачивать пени «за отсрочку платежа» в размере $7 млн в день акционерам Warner Bros. Discovery. С учетом уже известного предварительного графика разбирательства Paramount к моменту его завершения обязана выплатить акционерам WBD около $1,2 млрд лишь в качестве пени.
Paramount согласилась отложить слияние с Warner Bros. Discovery стоимостью $110 млрд на время рассмотрения судебного иска, направленного на отмену сделки. Коллективный иск с требованием заблокировать сделку 13 июля подали власти Калифорнии и еще 11 штатов. По их мнению, объединение «уничтожит конкуренцию» в Голливуде, создав медиагиганта, угрожающего свободной конкуренции на рынке.