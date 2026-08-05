МИД Таиланда передал Лаврову письмо в связи с убийством Назимовых

Диана и Роман Назимовы (сестра и брат, 22 и 17 лет) пропали в Таиланде 27 июля, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле рано утром. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом «Urgent!». Затем связь с обоими детьми прервалась.