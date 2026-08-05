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МИД Таиланда передал Лаврову письмо в связи с убийством Назимовых

МИД Таиланда передал Лаврову соболезнования в связи с убийством россиян.

Источник: © РИА Новости

БАНГКОК, 5 авг — РИА Новости. МИД Таиланда передал министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с соболезнованиями в связи с убийством в Паттайе его соотечественников Назимовых.

«Генеральный директор выразила глубочайшие соболезнования Таиланда в связи со смертью двух граждан России в провинции Чонбури и передала письмо с соболезнованиями от… Сихасака Пхуангкеткеоо, заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Таиланда… Сергею Лаврову, министру иностранных дел Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Послание вручила директор департамента по европейским делам внешнеполитического ведомства Сомруди Пупхонанак на встрече с послом Евгением Томихиным.

Диана и Роман Назимовы (сестра и брат, 22 и 17 лет) пропали в Таиланде 27 июля, когда внезапно уехали из дома на мотоцикле рано утром. Вскоре на телефон их матери, находившейся в тот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от дочери со словом «Urgent!». Затем связь с обоими детьми прервалась.

Двое подозреваемых Понг и Тхонг, на которых вышли следователи, признались, что убили Назимовых с целью завладения их мотоциклом. Силовики обнаружили транспортное средство, закопанное в 200 метрах от автотрассы, в районе Хуай-Яй на юге Паттайи.

В субботу полицейские извлекли тела россиян из могилы в лесу. Рядом с ними нашли также тела трех тайцев: мужчины, женщины и девочки, которые, предположительно, погибли от рук тех же преступников.

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