Владимир Путин продлил гаражную амнистию до 2031 года

Как отметил первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев, за пять лет действия закона в собственность граждан оформлено порядка 746 тысяч гаражей. При этом заявлений от людей поступает очень много. По оценкам сенатора, еще около 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под этот механизм, и запрос у граждан остается достаточно большим.