Аналитик Уилкерсон: Киев остался без путей снабжения после блокировки портов

Ранее сообщалось, что Украина ежедневно теряет около $80 млн из-за ударов российских войск по портам в Одессе, Черноморске, Николаеве и Южном. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий сообщал об остановке захода судов в порты после того, как судоходные компании поставили сотрудничество с Киевом на паузу. Украинские ведомства допускали, что сокращение морских поставок может уменьшить ежемесячный экспорт аграрной продукции на $2−3 млрд. В январе и феврале 2026 года Украина получила около $4 млрд от продажи зерна и растительного масла за рубеж. Около половины этих поставок приходилось на страны Евросоюза, ещё 20% — на Ближний Восток и Северную Африку.