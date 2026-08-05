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Боевики двух бригад ВСУ устроили бой из-за дезертирства

Боевики двух бригад ВСУ устроили бой из-за дезертирства в Сумской области.

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили боестолкновения в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной моторизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригадой территориальной обороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций», — сказал собеседник агентства.

Минобороны РФ во вторник сообщало, что российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе ряда населенных пунктов Сумской области, в том числе в районе Рыжевки.

Сумская область — одно из ключевых направлений для создания «полосы безопасности» вдоль границы РФ. Президент России Владимир Путин поручил расширять буферную зону в 2026 году для защиты приграничных регионов.

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