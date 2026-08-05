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Трамп заявил, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие

Трамп: Иран уже не может создать ядерное оружие, и это закрепят официально.

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран уже лишен возможности создать ядерное оружие, и этот факт будет зафиксирован официально.

«Иран никогда не будет иметь ядерного оружия. Они уже и так не могут его создать, но это еще будет оформлено официально», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Трамп в воскресенье заявил, что отменил атаки на Иран в свете намечающейся сделки об урегулировании, контуры которой включают в себя открытие Ормузского пролива и договоренности по ядерной программе. Как отмечает New York Times, это соглашение предусматривает, что Иран и Оман должны договориться об открытии Ормузского пролива в течение 60 дней. За это время США и Иран должны возобновить переговоры о будущем иранских запасов урана.

Газета New York Times ранее сообщала со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, что США требовали от Ирана разбавить запасы высокообогащенного урана для их последующей утилизации или использования в качестве топлива на атомных электростанциях в США или другой стране в рамках возможной сделки по урегулированию.

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