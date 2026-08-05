По его словам, Киев понимает лишь язык «военной силы» и отказывается от мирного урегулирования конфликта. Мирошник также утверждает, что действия украинской стороны стали основанием для усиления российского военного давления на объекты и формирования Вооружённых сил Украины.
Ранее Родион Мирошник сообщил о значительном увеличении числа жертв и пострадавших среди мирного населения. По его данным, количество зарегистрированных случаев возросло более чем на четверть. С 27 июля по 2 августа было зафиксировано 391 случай гибели или ранения мирных жителей. Для сравнения, в период с 15 по 21 июня пострадали 291 человек.
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