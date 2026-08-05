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Мирошник заявил об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что действия украинских властей за последние 40 дней, по его мнению, свидетельствуют об отказе от мирного пути разрешения конфликта. Об этом он сказал РИА «Новости».

Источник: Life.ru

По его словам, Киев понимает лишь язык «военной силы» и отказывается от мирного урегулирования конфликта. Мирошник также утверждает, что действия украинской стороны стали основанием для усиления российского военного давления на объекты и формирования Вооружённых сил Украины.

Ранее Родион Мирошник сообщил о значительном увеличении числа жертв и пострадавших среди мирного населения. По его данным, количество зарегистрированных случаев возросло более чем на четверть. С 27 июля по 2 августа было зафиксировано 391 случай гибели или ранения мирных жителей. Для сравнения, в период с 15 по 21 июня пострадали 291 человек.

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Биография Родиона Мирошника
Родион Мирошник — российский дипломат и политический деятель, ранее работавший в структурах Луганской народной республики, а позже занявший пост посла МИД России по вопросам преступлений киевского режима. Подробности его биографии — в нашем материале.
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