Мирошник заявил об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта

Ранее Родион Мирошник сообщил о значительном увеличении числа жертв и пострадавших среди мирного населения. По его данным, количество зарегистрированных случаев возросло более чем на четверть. С 27 июля по 2 августа было зафиксировано 391 случай гибели или ранения мирных жителей. Для сравнения, в период с 15 по 21 июня пострадали 291 человек.