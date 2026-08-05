В Казахстане впервые подготовили младших командиров по стандартам ООН

В учебном центре «Бітімгер» Центра миротворческих операций Министерства обороны Казахстана состоялся первый курс тактико-специальной подготовки для командиров и сержантов взводов. Программа объединила теоретические занятия и практические тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным миротворческим операциям.
Подготовка максимально приближена к реальным миссиям.
Во время обучения военнослужащие изучили современные алгоритмы принятия решений и отработали действия командира после получения боевой задачи.
Особое внимание уделили тактическому планированию, организации работы подразделений и выполнению задач в составе миротворческого контингента.
«Благодаря курсу “Бітімгер”, младшие командиры впервые получили возможность пройти комплексное обучение, объединившее современные методики тактического планирования, основанные на международных стандартах ООН. Мероприятия направлены на повышение профессионального уровня военнослужащих, укрепление боевой готовности подразделений и дальнейшее развитие миротворческого потенциала Казахстана», — поделился начальник Центра миротворческих операций полковник Валихан Байкенов.
24 километра по горному маршруту.
Практическая часть курса включала комплексный учебный марш протяженностью около 24 километров.
Маршрут проходил через Алмарасан, Көк-Жайлау, Шымбулак, Горельник и завершался на лестнице «Медеу».
Во время перехода участники работали с картами, выполняли задачи по ориентированию на местности и движению по азимуту.
От первой помощи до обезвреживания угроз.
Практические занятия охватывали широкий спектр сценариев, с которыми могут столкнуться миротворцы во время международных миссий.
Военнослужащие отработали:
оказание первой помощи при имитации боевых ранений; тактическую эвакуацию условно пострадавших; действия при обнаружении самодельных взрывных устройств; порядок работы при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов; обозначение опасных участков.
Что это значит.
Новый курс стал очередным этапом развития системы подготовки казахстанских миротворцев.
Использование международных стандартов ООН и практических сценариев позволяет готовить офицеров и сержантов к выполнению задач в составе миротворческого контингента, повышая уровень боевой готовности подразделений и укрепляя миротворческий потенциал Казахстана.