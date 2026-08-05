В Казахстане впервые подготовили младших командиров по стандартам ООН

В учебном центре «Бітімгер» Центра миротворческих операций Министерства обороны Казахстана состоялся первый курс тактико-специальной подготовки для командиров и сержантов взводов. Программа объединила теоретические занятия и практические тренировки в условиях, максимально приближенных к реальным миротворческим операциям.