Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП на трассе в Забайкалье пострадали четыре человека

Четыре человека госпитализированы после ДТП в Забайкалье.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Четыре человека, включая трех несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП на федеральной трассе в Забайкалье, сообщает Госавтоинспекция региона.

По предварительным данным ГАИ, во вторник на 190-м километре федеральной автодороги Чита — Забайкальск 19-летний водитель Toyota Vitz, не имея прав, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего легковушка опрокинулась.

«В результате дорожно-транспортного происшествия в Агинскую центральную районную больницу доставлены водитель и трое пассажиров, в том числе двое 16-летних и один 17-летний подросток», — говорится в сообщении ведомства.