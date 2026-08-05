В ДТП на трассе в Забайкалье пострадали четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 5 авг — РИА Новости. Четыре человека, включая трех несовершеннолетних, госпитализированы после ДТП на федеральной трассе в Забайкалье, сообщает Госавтоинспекция региона.
По предварительным данным ГАИ, во вторник на 190-м километре федеральной автодороги Чита — Забайкальск 19-летний водитель Toyota Vitz, не имея прав, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, в результате чего легковушка опрокинулась.
«В результате дорожно-транспортного происшествия в Агинскую центральную районную больницу доставлены водитель и трое пассажиров, в том числе двое 16-летних и один 17-летний подросток», — говорится в сообщении ведомства.