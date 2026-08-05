МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Боестолкновения произошли между солдатами двух бригад ВСУ в районе Рыжевки Сумской области из-за бегства солдат львовской бригады теробороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«На сумском направлении в районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций», — сказал собеседник агентства.
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