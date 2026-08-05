Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ТАСС: между солдатами ВСУ под Сумами произошли бои

В российских силовых структурах сообщили, что причиной стало бегство львовской бригады теробороны с занимаемых позиций.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Боестолкновения произошли между солдатами двух бригад ВСУ в районе Рыжевки Сумской области из-за бегства солдат львовской бригады теробороны. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении в районе Рыжевки зафиксированы боестолкновения между националистами 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и 103-й отдельной бригады теробороны. Предварительной причиной конфликта стало бегство солдат львовской бригады теробороны с занимаемых позиций», — сказал собеседник агентства.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше