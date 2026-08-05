Ранее Михаил Галузин заявил, что удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума связаны с интересами западных стран, которые, по его мнению, пытаются усилить влияние на мировой энергетический рынок. Дипломат назвал украинские власти «прокси глобальных западных элит» и заявил, что атаки на инфраструктуру КТК направлены на реализацию политики по нанесению России «стратегического поражения». По словам Галузина, подобные действия показывают, кто получает выгоду от атак на энергетические объекты.