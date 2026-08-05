На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик

БАРНАУЛ, 5 авг — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик погиб, десятилетний пострадал во время пожара в Республике Алтай, сообщили в МЧС по региону.
«13-летний мальчик погиб на пожаре в Кош-Агачском районе, еще один сильно пострадал. Происшествие произошло в частном доме на улице Колхозной в селе Кызыл-Таш», — говорится в сообщении.
Отмечается, что местный житель, увидев пожар, вызвал скорую помощь и пожарных.
«Рядом с местом ЧП находился 10-летний мальчик с ожогами. Его доставили в Кош-Агачскую районную больницу. В ходе тушения огнеборцами было обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизни… Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — отмечают в МЧС.
Сообщается, что пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров семь человек и три единицы техники.