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На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик

На Алтае при пожаре погиб 13-летний мальчик, еще один ребенок пострадал.

Источник: © РИА Новости

БАРНАУЛ, 5 авг — РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик погиб, десятилетний пострадал во время пожара в Республике Алтай, сообщили в МЧС по региону.

«13-летний мальчик погиб на пожаре в Кош-Агачском районе, еще один сильно пострадал. Происшествие произошло в частном доме на улице Колхозной в селе Кызыл-Таш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что местный житель, увидев пожар, вызвал скорую помощь и пожарных.

«Рядом с местом ЧП находился 10-летний мальчик с ожогами. Его доставили в Кош-Агачскую районную больницу. В ходе тушения огнеборцами было обнаружено тело 13-летнего мальчика без признаков жизни… Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — отмечают в МЧС.

Сообщается, что пожар ликвидировали на площади 114 квадратных метров семь человек и три единицы техники.

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