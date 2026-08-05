В Забайкалье после ДТП госпитализировали трёх подростков и одного взрослого

Авария произошла на федеральной трассе в Забайкалье. В результате ДТП пострадал один взрослый и трое несовершеннолетних.
Об этом проинформировали в Госавтоинспекции региона. Там отметили, что авария произошла на 190-м км федеральной автодороги Чита — Забайкальск.
Уточняется, что водитель иномарки, не имея прав, допустил съезд с проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Ранее стало известно о ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Братске Иркутской области, в результате которого пострадали 11 человек.