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В Забайкалье после ДТП госпитализировали трёх подростков и одного взрослого

Авария произошла на федеральной трассе в Забайкалье. В результате ДТП пострадал один взрослый и трое несовершеннолетних.

Авария произошла на федеральной трассе в Забайкалье. В результате ДТП пострадал один взрослый и трое несовершеннолетних.

Об этом проинформировали в Госавтоинспекции региона. Там отметили, что авария произошла на 190-м км федеральной автодороги Чита — Забайкальск.

Уточняется, что водитель иномарки, не имея прав, допустил съезд с проезжей части, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Ранее стало известно о ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Братске Иркутской области, в результате которого пострадали 11 человек.