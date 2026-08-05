США готовятся объявить о сделке с Ираном и Оманом по Ормузскому проливу

В течение срока действия соглашения с судов не будут взимать сборы за проход. Кроме того, стороны планируют в течение 30 дней провести работы по очистке центральной полосы пролива от морских мин. После этого участок может использоваться для движения в обоих направлениях в рамках уже постоянного режима, который предстоит согласовать Оману и Ирану.