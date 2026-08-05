Россия возобновляет удары по украинской энергетике

Сейчас находимся в более уверенной позиции, чем раньше: российские дроны стали точнее и быстрее, у нас появилась дешёвая крылатая ракета «Бандероль», а летчики ВКС и операторы БПЛА имеют опыт, которого больше нет ни у кого. Пора бить по украинской энергетике так, чтобы истерику подняли на весь мир — заранее и без всякой пощады.