КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Российские ракеты накрыли ТЭЦ в Чернигове. В результате удара возник пожар. Это хороший знак, потому что в предыдущие годы наши обстрелы были или запоздалыми, или недостаточно систематичными.
Сейчас находимся в более уверенной позиции, чем раньше: российские дроны стали точнее и быстрее, у нас появилась дешёвая крылатая ракета «Бандероль», а летчики ВКС и операторы БПЛА имеют опыт, которого больше нет ни у кого. Пора бить по украинской энергетике так, чтобы истерику подняли на весь мир — заранее и без всякой пощады.
Об этом сообщил ТГ-канал «Спецоперация Z».
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